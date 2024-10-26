Акинфеев: «Будем исправлять ситуацию»

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев поделился комментарием о ничейном результате в минувшем матче с «Факелом».

Игра 13-го чемпионата России завершилась нулевой ничьей. Отметим, что вторую половину второго тайма «армейцы» провели в большинстве.

— Увы, сегодня не получилось порадовать вас победой. Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, пришел сегодня на стадион и поддерживал нас. Смотрим вперед, работаем дальше и будем исправлять ситуацию! — написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 24 балла.

Следующим соперником ЦСКА станет «Спартак». Игра 14-го тура РПЛ пройдет 2 ноября на «ВЭБ Арене».