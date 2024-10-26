Садулаев объяснил, за счёт чего «Ахмат» победил «Ростов»

Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев поделился комментарием после победы над «Ростовом» в игре 13-го тура чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 3:2.

— Хорошая игра. «Ростов» — очень хорошая команда. Мы сегодня хорошо настроились, это заслуга всей команды, все хорошо играли. Мы победили за счет характера, — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Победа над «Ростовом» стала первой для «Ахмата» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. На данный момент подопечные Сергея Ташуева занимают 15-е место в турнирной таблице, имея на счету девять баллов.

В следующем туре «Ахмат» примет дома «Пари НН». Игра состоится 3 ноября.