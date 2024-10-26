​Олимпийский чемпион: «На российский футбол противно смотреть»

Александр Тихонов, четырежды становившийся олимпийским чемпионом, прокомментировал слухи о том, что уже в следующем году российская сборная сможет сыграть с европейскими командами в товарищеских матчах.

Такую вероятность на днях озвучил четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он отметил общую деградацию российского футбола, призвав срочно спасать ситуацию:

- На российский футбол смотреть противно – 500 человек ходит на 40-тысячные стадионы. В Мордовии есть арена на 45 тысяч, 100 миллионов уходит на содержание стадиона, на котором никто не играет. Надо Мутко поставить его охранять с ржавым ружьем. Вот где беда, - цитирует слова Тихонова «ВсеПроСпорт».