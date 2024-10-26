Файзуллаев — о Пьяниче: «ЦСКА нужен был такой игрок в центре»

Вингер столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился комментарием о новичке команды Миралеме Пьяниче.

«Пьянич — мастер. Он дает такие пасы, которые никто не ждет, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре», — цитирует Файзуллаева «Чемпионат».

Футболист признался, что ему нравится играть вместе с Пьяничем, который классно бьет и умеет исполнять стандарты.

Напомним, Пьянич присоединился к ЦСКА на правах свободного агента. В составе «красно-синих» боснийский полузащитник принял участие в пяти встречах с учетом всех турниров и сделал одну результативную передачу.