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Файзуллаев — о Пьяниче: «ЦСКА нужен был такой игрок в центре»

26 Октября 2024 • 22:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Вингер столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился комментарием о новичке команды Миралеме Пьяниче.

«Пьянич — мастер. Он дает такие пасы, которые никто не ждет, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре», — цитирует Файзуллаева «Чемпионат».

Футболист признался, что ему нравится играть вместе с Пьяничем, который классно бьет и умеет исполнять стандарты.

Напомним, Пьянич присоединился к ЦСКА на правах свободного агента. В составе «красно-синих» боснийский полузащитник принял участие в пяти встречах с учетом всех турниров и сделал одну результативную передачу.

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ЦСКА Москва Миралем Пьянич Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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