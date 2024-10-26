Ташуев: «Обе команды старались, где-то всевышний был на нашей стороне»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Ваши эмоции после такой трудной, но долгожданной победы?

- Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришел с работы и еще не успел оценить ситуацию. А так, если брать, в принципе, мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра, много единоборств. Две команды в таком состоянии, надо было делать все для победы. Обе команды старались, где-то всевышний был на нашей стороне, где-то команда соперника ошиблась, и третий мяч помог нам. Ребята проявили наконец-то командный характер. Вообще игра была такая… Я не знаю, как она смотрелась в плане качества и креатива, в плане держащей напряжение, их атаки были хорошие, и много борьбы было. Было вообще весело, я бы так сказал, для болельщиков, потому что они неравнодушными остались, болельщики нашей команды и ростовской. Мы довольны, конечно, и поздравляем всех наших болельщиков с первой победой. Поздравляем. Отправная точка есть. Надеемся, будем работать и стремиться выигрывать следующие матчи.

- Было видно, что после третьего гола завелись ваши парни. Но вот где-то чуть просели и пропустили второй гол. Где-то недоработали?

- Да, у нас есть проблемы, они продолжаются, хотя мы работаем. Но вот стандарты. Когда в прошлом году пришел в «Факел», ноль пропущенных со стандартов, а здесь чуть ли не в каждом матче. Будем работать и исправлять ситуацию.