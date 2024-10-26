Карпин: «Тяжело выигрывать, пропуская такие моменты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Сегодня опять не рискну упрекнуть команду. Глаза горят, ноги бегут, результата нет.

- Да, так и есть. Пропускаем, даже дарим такие голы. Понятно, что тяжело выигрывать, пропуская такие моменты.

- Чего не хватило в концовке? Мы ждали, что вот-вот гол будет. Где недоработали?

- Дорабатывали, обрабатывали подходы, всё было, но не забили. Не смогли.

- Выход Ланговича, Комарова заметно обострил игру. Согласны?

- Освежили, да. Больше на чужой половине поля времени проводили, да. Рискнули, наверное. Можно сказать, что Комаров налево переместился, левым защитником, Лангович тоже больше на атаку уже, мы этого хотели.