Заварзин встал на защиту Карпина

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о последних результатах «Ростова».

26 октября команда Валерия Карпина проиграла на своем поле «Ахмату». Встреча 13-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:3.

По словам специалиста, сейчас в «Ростове» есть серьезные финансовые проблемы, а также проблемы с логистикой — команда устала ездить.

«Сейчас Карпин точно ни при чем, он тренер сборной России, и при нем «Ростов» способен показывать хорошую игру», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что «Ростов» сможет сохранить свою прописку в РПЛ.

На сегодняшний день «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея на счету 13 баллов.