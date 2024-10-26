Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об удачной серии без поражений, выходе из кризиса и сложной логистике.

- Как оцените ничью с ЦСКА, и почему ваша команда так мало забивает?

- Нам действительно не хватает реализации моментов. И в матче с ЦСКА в том числе. На тренировках забиваем только так, все получается. А в матчах что-то не идет.

- У «Факела» получается удачная серия. Команда четыре матча не проигрывает. С чем это связано?

- Дай бог, чтобы эта серия продолжалась и у нас было больше побед. Мы психологически и эмоционально раскрепостились. Каждое очко придает нам уверенности.

- То есть считаете, что команда выберется из кризиса?

- Сейчас дышать стало полегче. Хотя бы кислород появился.

- Вашей команде сложностей добавляет логистика. Это большая проблема?

- Да. На самом деле это тяжело. Но мы оказались в такой ситуации, и постоянно про нее говорить бесполезно. Третий год мы так играем. К этому трудно привыкнуть, но это данность. От нее никуда не деться. Так что стараемся не обращать на это внимание.

- Хватает времени восстанавливать силы?

- Да.

Реклама

Елена Григорьевская