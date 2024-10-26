Карпин: «Меня посещают мысли об отставке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что задумывается об уходе из клуба.

— Мысли об отставке посещают, но они не связаны с вещами футбольными. Они связаны с тем, что не связано с футболом. Давайте я промолчу, чтобы меня не отстранили на год от футбола, — сказал Карпин журналистам.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с перерывом в сезоне-2021/22.

Сегодня, 26 октября, «Ростов» проиграл на своем поле «Ахмату». Встреча 13-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:3.

На данный момент подопечные Карпина занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 13 очков.