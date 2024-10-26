Кирьяков: ЦСКА уже не тот, что был в недалёком прошлом

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре московского ЦСКА.

По его мнению, сейчас уже не тот ЦСКА, который мы видели несколько лет назад, когда у клуба был состав, способный вести борьбу за чемпионский титул.

«Сейчас ситуация немного другая, тот же Чалов покинул команду. Пока я скептически смотрю на то, что ЦСКА реально сможет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

В 13-м туре чемпионата России ЦСКА не смог на своем поле одолеть «Факел», играя в большинстве. Матч завершился со счетом 0:0.

На данный момент «армейцы» идут на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 24 балла.