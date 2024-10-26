Карсаков: ЦСКА думал, что легко обыграет «Факел»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился комментарием о результате минувшего матча между «армейцами» и «Факелом».

Встреча 13-го тура чемпионата России, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 0:0.

Карсаков признался, что для него данный результат стал неожиданным, так как в последнее время ЦСКА много забивал.

«Может перенастроились или, наоборот, недонастроились, думая, что легко обыграют дома воронежцев. Но на «армейцах» могло сказаться давление из-за похвалы до этого матча», — приводит слова Карсакова «Чемпионат».

В следующем туре РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Спартак», а «Факел» сыграет у себя дома с «Химками».