ЦСКА первым провёл 400 «сухих» матчей в РПЛ – «Зениту» до этого ещё далеко

В субботу ЦСКА не смог обыграть на своём поле «Факел» - матч тринадцатого тура Премьер-лиги завершился со счётом 0:0. Да, команда Марко Николича не смогла забить, но зато и не пропустила. Как следствие, ЦСКА покорил отметку в 400 «сухих» матчей чемпионата России, причём сделал это первым. На этот факт указывают гуру статистики из Opta.

Лучшими командами по количеству игр без пропущенных голов в чемпионате России являются: ЦСКА (400 матчей), «Локомотив» (385), «Спартак» (352), «Зенит» (352) и «Динамо» (313).

В следующем туре Премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдёт в субботу, 2 ноября.