Щетинин: «С «Химками» в следующем туре играть будет ещё тяжелее, чем с ЦСКА»

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, за счет чего его команда планировала набрать очки в матче с ЦСКА.

- Вы ожидали, что получится отнять очки у ЦСКА на выезде?

- У нас идет хорошая полоса, если брать последние результаты. В кубковом матче с «Зенитом» хоть итог и не положительный, но игру мы показали целостную и могли даже победить. Приезжая на матч с ЦСКА, думали о победе, потому что нам надо набирать очки с любыми соперниками.

- Каким образом планировали обыгрывать ЦСКА, учитывая, что ваша команда мало забивает в этом сезоне?

- Как вы видели, у нас были хорошие контратаки, мы могли забить даже пару мячей еще в первом тайме. Во второй половине матча было уже тяжело, из-за того, что было давление. Но, мы пытались выбегать в контратаки, и какие-то подходы к воротам «армейцев» у нас были.

- Сегодня получился своеобразный размен: Сенхаджи был удален, не позволив хозяевам забить, и во многом благодаря этому «Факел» добыл ничью. Согласны с этим?

- Наверное, нет, потому что играть нам стало тяжелее. Хочется поблагодарить ребят, что все выстояли и бились друг за друга.

- В следующем туре вам играть с прямым конкурентом – «Химками». Как вам эта команда в нынешнем чемпионате?

- Мы следим, конечно, за соперниками. Смотрели их матч с «Локомотивом». Результату удивились. Так что «Химки» - это боевитая команда. С ними играть будете еще тяжелее, чем с ЦСКА. Это наш прямой конкурент, который будет заряжен на матч с нами даже больше, чем на «Локомотив».

- Сегодня впечатлили болельщики «Факела», которые были очень активны. Они всегда так шумно поддерживают команду на выездах?

- Наши болельщики всегда отличались количеством и хорошей поддержкой. Спасибо им за это.

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Елена Григорьевская