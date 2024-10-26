Гранат: «Жозе не будет потерей для «Спартака»

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на новость о возможном уходе из «Спартака» форварда Виллиана Жозе. В услугах бразильского игрока заинтересован испанский «Лас-Пальмас».
«Будет странно, если Жозе покинет «Спартак» зимой. Но футболист ищет, где ему лучше. Он не будет потерей для «Спартака», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Виллиан пополнил ряды «красно-белых» минувшим летом. 32-летний форвард заключил с московским клубом двухлетнее трудовое соглашение. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий поучаствовал в семи встречах, не отметившись голевыми действиями.
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