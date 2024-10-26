Белоус: «Зенит» считаю фаворитом»

В российском футболе пришла пора матчей тринадцатого тура, питерскому «Зениту» предстоит сыграть против прямого конкурента - московского «Локомотива». Это будет центральный матч тура. Своим мнением о возможном исходе игры поделился Юрий Белоус - бывший президент «железнодорожников». Он считает «Зенит» фаворитом предстоящего матча.

- «Локомотив» играет в атакующий футбол, а «Зенит» более сбалансирован. У команды меньше всех пропущенных голов. Не исключено, что команда, которая выиграет, возглавит таблицу чемпионата. Считаю фаворитом этой игры «Зенит», - цитирует слова Белоуса Vprognoze.ru.

Матч состоится в воскресенье, 27 октября.