«Ростов» Карпина продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей

В субботу вечером «Ростов» огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Ахмата» со счётом 2:3. Для грозненцев, что интересно, эта победа стала первой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ростов», в свою очередь, продлил серию без побед в чемпионате до шести матчей. На этом отрезке команда Валерия Карпина показала такие результаты:

«Краснодар» - «Ростов» 2:0;

«Ростов» - «Динамо» Махачкала 0:0;

«Ростов» - «Акрон» 0:2;

«Спартак» - «Ростов» 3:0;

«Пари НН» - «Ростов» 1:1;

«Ростов» - «Ахмат» 2:3.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Ростов» будет играть против «Динамо» (Москва) на выезде. Матч пройдёт в пятницу, 1 ноября.