Первая победа Грозного: три игрока «Ростова», из-за которых «Ахмат» был сильнее хозяев

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

Валерий Карпин потерпел поражение от «Ахмата», до того не побеждавшего в РПЛ в этом сезоне. Ещё и на своём поле. Довольно неожиданный результат южного дерби, но вполне справедливый. Ростовчане опять много ошибались, хаотично атаковали, нервно комбинировали. Похвалить можно лишь трио форвардов, которое трудилось и выкладывалось весь матч.

Так кто же слабо сыграл против «Ахмата»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «АХМАТ»

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ – 4,0. Евгений проиграл фланг «бывшему», чрезмерно мотивированному Уткину. Чернов проиграл единоборство три раза за четыре эпизода, а самое главное – уступал в резкости, постоянно пуская Даниила в центр, откуда тот и обострял.

Оправдаться в атаке не удалось – 10 потерь, одна из неточных передач разогнала голевую атаку «Ахмата». С помощью скиллов Камило, конечно же.

ИЛЬЯ ВАХАНИЯ – 3,5. Илья стал жертвой Лечи, поймавшего кураж сегодня. Очень сложно было удержать юркого Садулаева, что Вахания сделать и не сумел. Просто упустил себе за спину в моменте с первым голом Лечи. Сопровождал и никак не мешал в моменте со вторым голом.

Ещё Илья дважды попался на дриблинг Садулаева и записал себе в пассив жёлтую карточку.

ХИДАЕТ ХАНКИЧ – 3,0. Что-то с голкиперами у Карпина не ладится. Ханкич очень сильно нервничает – не спасает, под прессингом выносит неточно, слабо руководит защитой. Тренер хочет дать ему роль побольше, чем просто вратарскую. А Хидает даже с задачами попроще не справляется.

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Сегодня ещё и приправил ужасающей ошибкой, непонятно куда убежав в третьем голе «Ахмата» и подарив Садулаеву пустые ворота.