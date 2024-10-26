Игрок ЦСКА: «Мы хотим обыграть «Спартак»

Игрок московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказал мнение о встрече со «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы хотим обыграть «Спартак» и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обойдём «Спартак», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В настоящий момент «армейцы» с 24 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак» идет на шестой строчке с 19 очками, однако у команды Деяна Станковича есть игра в запасе.