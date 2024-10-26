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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» в гостях поверг «Ростов» Карпина, одержав первую победу в этом сезоне РПЛ

26 Октября 2024 • 20:58 Комментировать (1)
Ростов
2:3
Ахмат
окончен

«Ростов» и «Ахмат» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 26 октября на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов2:3Ахмат
  33'Уткин Даниил (0:1)
(1:1) Комличенко Николай34'  
  36'Садулаев Лечи (1:2)
  51'Садулаев Лечи (1:3)
(2:3) Мохебби Мохаммад69'  
Ханкич ХидаетВахания Илья  70' 81' (Сутормин Алексей ( 81') Сако Умар  82'Осипенко МаксимЧернов Евгений 57' (Комаров Иван ( 57') Байрамян Хорен 57' (Лангович Андрей ( 57') Глебов Данил  60'Саравия РодригоРоналдоКомличенко НиколайМохебби Мохаммад
Запасные: Шамонин АнтонМелёхин ВикторЖбанов ИльяЯтимов РустамШанталий ДаниилЩетинин КириллКучаев Константин
Шелия ГиоргиЖиров АлександрГандри НадерИбишев Турпал-АлиАдамов АрсенКамило РейжерсУткин Даниил 80' (Швец Антон ( 80') Исмаэл Силва 85' (Кардосо Фелиппе ( 85') Тодорович ДаркоСадулаев Лечи 79' (Диале Мауро Луна ( 79') Самородов Максим 73' (Камилов Владислав ( 73'  82')
Запасные: Ковачев СветославУциев РизванЛоват ЛукасМацуев МинкаилМагомедов Яхья
26 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Две команды с худшей игровой формой в последних пяти матчах РПЛ встретились в Ростове. У «Ахмата» вообще не было побед в чемпионате России, за последние пять игр всего одна ничья и четыре поражения. У «Ростова» за этот же промежуток времени – две ничьи и три поражения. Хоть немного поправить статистику команда Валерия Карпина хотела в домашнем матче против аутсайдера. Но аутсайдер «хотел» больше.

Позиционные атаки «Ростова» совсем не напрягали оборону грозненцев. На минимальных скоростях матч катился первые полчаса, когда гости привыкали к газону, болельщикам и условиям. На дальний удар Лечи Садулаева куда более острым выпадом ответил Комличенко, замкнувший кросс Байрамяна. Оба раза отлично сыграли голкиперы, но команды взяли за моду активный обмен ударами. Он и «зажёг» игру в конце первого тайма.

Неудачный розыгрыш углового привёл к тому, что навешивать пришлось Адамову, а замыкать – Уткину. И обмен ролями сработал отлично, ведь Даниил опередил Сако и пробил аккуратно под штангу – 0:1. Правило «бывших» работает. В следующей же атаке «Ростова» пошёл навес справа, Роналдо пробил в упор. Шелия парировал каким-то чудом, но только для того, чтобы позволить отличиться Комличенко – 1:1.

Только проснулся «Ростов», как совершил стандартную для себя ошибку. Камило перехватил ненужную поперечную передачу, моментально забросил на Самородова в штрафную площадь, а Максим скинул на Садулаева. Лечи точным ударом завершил контрвыпад – 1:2.

Ну а совсем плохи дела «Ростова» стали после пяти минут второго тайма. Шелия поймал неудачный кросс и мощным выносом бросил вперёд Садулаева. Из ворот зачем-то выбежал Ханкич и был обыгран за пределами своей штрафной площади, после чего Лечи спокойно катнул мяч в пустые ворота – 1:3. «Ростов» находился в нокдауне. Как-то по инерции забрали инициативу хозяева, но ничего не создавали, просто убивали время.

Помог только стандарт. Комаров сам же заработал штрафной удар на левом фланге, сам же классно подал к 11-метровой отметке. Там верх выиграл Мохебби и просто вколотил мяч в сетку мимо рук Шелии – 2:3. Навал продолжился до последних секунд, но более голов и опасных моментов не случилось.

«Ахмат» победил. Победил впервые в этом сезоне РПЛ. А «Ростов» продлил неудачную серию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Ахмат

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
26 Октября 2024 в 21:37
ай кар-пу-ха-а.. лючшый тренир падваротни.. А-ха-ха-ха! )))
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