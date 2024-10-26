Нападающий «Факела» Евгений Марков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ничьей в матче с ЦСКА.

- Можно сказать, что «Факел» выбирается из кризиса? По крайней мере, последние результаты вашей команды об этом говорят: в последних четырех матчах вы идете без поражений.

- Да. По результатам у нас был кризис, но сейчас пошли хорошие игры, поэтому можно так сказать. С приходом на тренерский мостик Дмитрия Пятибратова пришла уверенность, мы начали играть в другой футбол.

- Но команда по-прежнему мало забивает. Как решаете эту проблему?

- Работаем на тренировках. До этого у нас было не так много моментов, и больше, чем каждый второй из них, мы реализовывали. Надо просто создавать больше голевых возможностей. Сегодня с ЦСКА у нас они тоже были.

- Вы довольны ничьей с «армейцами», учитывая, что у вас было удаление?

- Конечно. ЦСКА – самая организованная команда лиги, и сыграть с ней вничью на выезде – это очень хорошо.

- Следующий матч у «Факела» с «Химками». В прошлом туре они обыграли «Локомотив». Какое мнение у вас об этой команде?

- Там собраны хорошие, качественные футболисты, которые тоже ищут свою игру. Так что будем настраиваться, смотреть.

Елена Григорьевская