Защитник «Факела» Калинин: «С атакой ЦСКА справились на сто процентов»

Защитник «Факела» Игорь Калинин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ничьей с ЦСКА в матче РПЛ.

- Показалось, что вы были лучшим в составе своей команды в матче с ЦСКА. Можно ли сказать, что вы полностью довольны своей игрой?

- Не могу ставить себе оценки – на это есть главный тренер. Игру разберем позже, но то, что мы сыграли на ноль в обороне, я, как защитник, могу занести в актив.

- У вас была сегодня серьезная роль – сдержать атаку ЦСКА. Получается, справились на сто процентов?

- Получается, что так. Но это не только моя заслуга, а всей команды. И наш вратарь Виталя сегодня молодец, как и все ребята.

- Можно ли сказать, что нарушение Сенхаджи, повлекшее удаление, было обосновано, ведь в том эпизоде команда не пропустила, а после удалось удержать ворота сухими?

- Получается, да. Но мне показалось, мы успевали выбить этот мяч, я потом его и выбил. Так что игрок ЦСКА не вывалился бы один в один. Но судье виднее. Вопросов нет. Но Раян молодец – пожертвовал собой на благо команды.

- «Факел» мало забивает. С чем это связано?

- Немного не хватает спокойствия, все-таки моменты начали у нас появляться. И их достаточно. Мы работаем над этим компонентом.

- Генеральный директор «Факела» Асхабадзе в недавнем интервью заявил, что вашей команде приходятся труднее всех логистически. Согласны с этим?

- Согласен на сто процентов. Людям не понять, кто думает, что надо просто на автобусе проехаться. Каждая игра – это большой стресс для всего организма. После матчей нужно восстановление. Мы засекали, что из Грозного до дома после игры мы добираемся четырнадцать часов. Всю ночь не спишь. В итоге один день теряешь, а восстанавливаться нужно минимум два дня. Сегодня Володя Ильин получил травму. Но что жаловаться? Такие наши реалии. Мы их понимаем и стараемся подстраиваться. Во всяком случае, клуб делает все возможное, чтобы нам было максимально комфортно.

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- То есть, тренировочный процесс страдает?

- Конечно. Мы затрачиваем на два дня больше на восстановление. Сидишь в автобусе, у тебя все затекает. Плюс мы редко летаем чартерами, только рейсовыми самолетами. Это тяжело. Но у нас так уже третий год. Смысл жаловаться?

- В следующем туре вам предстоит матч с прямым конкурентом – «Химками». Как вам эта команда в нынешнем чемпионате?

- Хорошая команда, в которой есть опытные футболисты. Будем биться. Надо играть в свой футбол, а там уж как будет.

Елена Григорьевская