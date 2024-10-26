«Ноль трофеев»: Журналист Конов атаковал Карпина

«Ростов» в субботу проводит домашний матч Премьер-лиги против «Ахмата» и по ходу второго тайма проигрывает со счётом 1:3. Известный журналист Василий Конов атаковал рулевого ростовчане Валерия Карпина. На днях Карпин раскритиковал российских комментаторов.

«Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня. У «Матч ТВ», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерской карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», - написал Конов в телеграм-канале K/On/Off.

Стоит сказать, что Василий Конов сделал публикацию по мотивам первого тайма, когда на табло ещё горел счёт 1:2. Кстати, «Ахмат» пока остаётся единственной командой сезона Российской премьер-лиги с нулём в графе побед.

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