Кавазашвили: «В «Спартаке» нет никого, кто мог бы заменить Промеса»

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белые» не смогли восполнить потерю нидерландского нападающего Квинси Промеса.
«Спартаку» не хватает Промеса. Это был самый сильный, техничный, умный и скоростной футболист клуба. Никого и близко нет в команде, кто мог бы его заменить», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».
Напомним, что Промес в настоящее время является футболистом клуба «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. В дебютном поединке за команду нидерландский нападающий отметился забитым мячом. Его клуб одержал победу со счетом 3:1.
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