Гайич объяснил, почему ЦСКА не победил «Факел»

В рамках 13-го тура чемпионата России московский ЦСКА не смог на домашнем стадионе обыграть воронежский «Факел». Об этом поединке поделился мыслями защитник «армейцев» Милан Гайич.

«Не хватило в атаке хладнокровия, последней передачи, обыгрыша. Мы пытались создавать моменты, но у нас практически не было ни одного 100% момента. Над этим надо работать», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0. После домашней осечки команда Марко Николича набрала 24 балла и занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги. «Армейцы» отстают от идущего первым «Краснодара» на шесть очков.