В «Факеле» рассказали, довольны ли ничьей с ЦСКА

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился комментарием о минувшем матче с ЦСКА.

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что с 66-й минуты коллектив из Воронежа играл в меньшинстве.

— Мы приезжали за победой. Игра складывалась так. Довольны ничьей, — приводит слова Котова издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Факел» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Дмитрия Пятибратова 11 зачетных баллов.

Соперником «Факела» в следующем туре РПЛ станут «Химки». Встреча пройдет 3 ноября. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.