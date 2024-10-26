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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха отметил негативное влияние Пьянича на ЦСКА

26 Октября 2024 • 20:18 Комментировать

Экс-футболист столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался относительно поединка между «армейцами» и воронежским «Факелом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА не смог предъявить свои козыри в атаке, поэтому «Факел» спокойно забрал одно очко. Что касается Пьянича, то он замедлял игру, а не ускорял», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Факелом» состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. После этого результата московская команда набрала 24 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Факел» с 11 пунктами находится на 14-м месте.

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ЦСКА Москва Дмитрий Хомуха Миралем Пьянич ещё теги
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