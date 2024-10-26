«Ахмат» забил третий мяч в ворота «Ростова»

«Ахмат» сделал ещё один шаг к долгожданной победе в этом сезоне Премьер-лиги. В гостевом матче с «Ростовом» команда Сергея Ташуева в третий раз поразила ворота соперника. В начале второго тайма Евгений Чернов подал штрафной удар с левого полуфланга, и голкипер поймал мяч, а затем быстро ввёл его в игру, вратарь «Ростова» ошибся за пределами своей штрафной площади, и Лечи Садулаев издали поразил пустые ворота. Дубль игрока «Ахмата», счет стал 1:3. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.