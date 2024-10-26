«Ростов» пропустил уже 16 голов в первых таймах — больше всех в РПЛ

Сегодня, 26 октября, «Ростов» принимает на своём поле «Ахмат» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

После первого тайма подопечные Валерия Карпина проигрывают со счетом 1:2.

Стоит сказать, что «Ростов» является самой пропускающей командой чемпионата России в первых таймах — у дончан уже 16 голов пропущенных мячей.

Более того, за 13 игр «Ростов» пропустил уже 23 мяча — больше только у «Ахмата» и «Акрона».

Следить во всех подробностях за ходом матча чемпионата России «Ростов» - «Ахмат» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном интернет-портале LiveResult.