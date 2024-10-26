Файзуллаев: «ЦСКА потерял два очка в матче с «Факелом»

Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев пообщался с журналистами после домашнего поединка с воронежским «Факелом». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Очень тяжелая игра. До этого мы побеждали три матча, но сегодня не получилось. Считаю, что мы потеряли два очка в игре против «Факела», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После этой встречи московский клуб набрал 24 балла и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Что касается «Факела», то воронежская команда с 11 очками находится на 14-й позиции.