Масалитин: «Пьянич всех расставляет, а где скорость? Койта не может простой пас отдать»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «армейцы» не смогли дома обыграть «Факел».

- Результат закономерен?

- Меня расстроил даже не результат, а сама игра хозяев. Не было агрессии. Только в последние 10 минут москвичи включили нормальные скорости. Вот это хоть как-то напоминало футбол. В остальном… Действовали в среднем темпе. Гости спокойно возвращались, перекрывали все зоны. И даже пару раз провели неплохие контратаки. На таких скоростях на победу играть нельзя!

- «Армейцы» – «академики»?

- Ну, конечно, надо все делать быстрее, резче. Кого они хотели удивить таким темпом? Воронежцы со всем успевали справляться. Так ты не победишь…

- Как вам Пьянич, который провел на поле час?

- Ну а что Пьянич? Играл неспешно. Он все расставляет, рассказывает, как кому играть. Но надо же еще бежать, ускоряться… А где это все? Все медленно, все по классике… Желание было, прессинга и давления я, увы, не увидел. Так против «Факела» играть нельзя!

- К нападающим есть вопросы?

- Гуарирапа и Мусаев – игроки зависимые. Слишком мало было передач от полузащитников. Мало навесов и прострелов. На гол не наиграли.

- «Факел» поставил «автобус».

- Ну и что? Надо вскрывать. В последние минуты какая-то острота появилась. Мойзес неплохо подключался по своему флангу. Пошли навесы. Но это все можно было сделать раньше – сразу после удаления защитника воронежцев… А подопечные Николича 80 минут мяч катали, катали, катали. Вот и докатались! Эх…

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- Понимаете, что в ЦСКА делает Койта?

- Знаете, кого он мне напоминает?

- Кого?

- Эджуке. Своеобразный игрок. С мячом может что-то сообразить. Но совсем не встроен в игру! Совершенно не встроен. Не может элементарный пас отдать. Не знаю… Смотрим дальше.

Александр Сычёв