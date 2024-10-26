Пятибратов: «ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство, это 100%»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- После финального свистка вскинули руки кверху. «Довольны» - это, наверное, мягко сказано?

- Рад за ребят, потому что с такой страстью сражались, посмотрите, сколько людей приехало нас поддержать, и болельщики стоя аплодировали. Я думаю, парни заслужили. Наверное, качество футбола в нашем исполнении могло быть получше, но с учетом того, что было удаление, очень сложно против такой команды, как ЦСКА, держать темп. Потому что совокупное мастерство там вообще удивительное. Я думаю, что ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство, это 100%. Но я буду хвалить наших игроков сегодня за старание. В принципе, если спокойно проанализируем первый тайм, у нас были достаточно острые атаки, не хватило чуть-чуть, может быть, правильных решений в завершении, потому что мы бились, создавали моменты, здорово Игорь Акинфеев там выбирал позицию в самом начале. То есть первый тайм, думаю, равным был. Но нам пока тяжело на протяжении всего матча доминировать или навязывать свою волю такому сопернику, как ЦСКА. Но мы будем стараться и стремиться. Сегодня желание и вера в свои силы - это то, что мы хотим видеть всегда.

- Готовилась замена Маркова, и в эти секунды удаление у «Факела». Но Марков все-таки на поле появился. Почему вы не передумали выпускать форварда в такой момент?

- Был очень интересный момент, он мог остаться за кадром, когда в Грозном мы играли в трех нападающих, играя в меньшинстве, и этот риск себя оправдал. И сегодня мы не хотели отбиваться. Мы хотели, чтобы у нас были аргументы в атаке, немножко. Удаление спутало нам карты, потому что мы понимали, что «армейцы» сейчас будут спешить. Всегда нужно побеждать, свои болельщики гонят вперед, а мы все-таки надеялись, что они начнут более авантюрно играть в обороне. Поэтому напрашивалась замена. Мы бы хотели, чтобы были и Марков, и Каштанов одновременно на поле, но удаление немножко нам спутало карты.

- Вы очень много сегодня общались с ассистентом главного арбитра, который был на вашей бровке, и получили желтую карточку. Некоторые тренеры в таких случаях получают красную. Вы дружите с арбитрами вообще?

- Я уважаю работу арбитров, просто там момент, когда главный арбитр показал, что мяч вышел за лицевую линию, а боковой - почему-то не зафиксировал, хотя ему виднее было. Только по этому поводу дискутировали, но у меня никогда нет хамства и агрессии к судьям. Я могу эмоционировать, но это нормальные вещи, а на красную карточку я точно не наговорил. Если кого-то обидел своей импульсивностью, прошу строго не судить.

- Четыре матча без поражений. Довольны?

- Доволен не тем, что четыре матча без поражений, а тем, что я вижу «Факел», который хотел бы видеть всегда. Это страсть, огонь, это сумасшедший настрой, единоборства. Когда мы сегодня были в раздевалке перед матчем, я видел у ребят в глазах спокойствие. То есть мы понимали, что вся страна считает нас андердогами, никуда мы не денемся, но мы не готовы были с этим смириться. Мы стремимся наверх, мне не так был важен сегодня результат этого матча. Если бы мы проиграли, я бы не переживал, но не посыпал бы голову пеплом, потому что я видел, как мы готовились к этому матчу, как мы выходили на этот матч, и как мы действовали в этом матче. Движение вперед идет, то, что мы не проигрываем, - хорошо, но хотелось бы выигрывать.