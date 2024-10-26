«Ростов» с «Ахматом» забили три гола подряд

«Ростов» и «Ахмат» проводят матч 13-го тура Премьер-лиги. На 33-й минуте гостевая команда открыла счет. Арсен Адамов выполнил подачу с правого фланга, а Даниил Уткин опередил Умара Сако и головой пробил в левый угол, куда мяч закатился после касания Хидаета Ханкича - 0:1. Тут же Евгений Чернов отдал пас в центр с левого фланга, Роналдо выиграл мяч в противоборстве с Надером Гандри и пробил ногой с близкой дистанции, голкипер отразил на Николая Комличенко, который также ногой забил в правый угол - 1:1. В следующей атаке «Ахмат» забил снова - Максим Осипенко от своей штрафной площади забросил мяч вперёд, и его подхватил Владислав Камилов, быстро отдавший пас вперёд Максиму Самородову, тот продлил в район левого угла вратарской на Лечи Садулаева, пробившего по воротам, и снова голкипер коснулся мяча, но не преградил ему путь в сетку - 1:2.

«Ростов» делит восьмое место в онлайн-таблице, соперник уходит с последнего места.

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