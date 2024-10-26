Николич: У игроков ЦСКА будет другой настрой на «Спартак»

Наставник ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем столичном дерби со «Спартаком».

«Будет время подготовиться, у футболистов будет другой настрой. Будет лучше, чем сегодня», — цитирует Николича «Матч ТВ».

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА не смог на своем поле одолеть воронежский «Факел», играя с 66-й минуты в большинстве.

Дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени.

Стоит сказать, что «армейцы» не могут выиграть у «Спартака» на протяжении пяти матчей. Последний раз «красно-синие» побеждали в дерби в начале 2022 года.