Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич: «Не буду называть фамилий, но почти никто не был на своем уровне»

26 Октября 2024 • 19:32 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Факел

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Недоволен, конечно. У нас сумасшедшая статистика по поводу пропущенных голов, и это меня устраивает, потому что три пропущенных гола в 13 играх. Это вообще сумасшедший показатель. Но видимо в атаке ничего не сработало сегодня. С первых минут было видно, что команда… Помните, как я с вами разговаривал перед игрой. Видно, что у нас был хороший ход, семь побед и одна ничья в последних восьми матчах. Чуть расслаблено. Не буду называть фамилий, но почти никто не был на своем уровне. Очень много потерь мяча при подачах, при передачах, при дриблинге, почти ничего не получалось. Да, были ситуации, которые нужно было заканчивать. Просто энергия не была на уровне «Факела», который просто дал сумасшедший бой. Он так играет, длинными передачами, как сказали перед матчем. Второй мяч, борьба - это его игра, ничего не надо добавить, соперники - молодцы, борются, просто прыгают и выбивают мяч. Это их игра, она приносит пользу - супер. А нам надо было решать, сегодня не удалось, над этим надо работать, конечно.

- Почему не удалось забить, когда ЦСКА был в большинстве? Почему вот такого настоящего навала с массой опасных моментов не получилось?

- Понимаете, я уже частично ответил - когда рассказал показатели игры в обороне. Я не говорю про линию обороны, а про командную игру в обороне. Это показатель, к которому надо стремиться. За счет этого мы поднялись наверх в таблице. Такая серия у нас. Можно по-разному, но все равно мы пропустили три гола. Это сумасшедший показатель. За счет этого мы здесь. А над игрой в атаке, конечно, еще надо работать.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

Новости по матчу

Сегодня, 26 Октября
20:41
Защитник «Факела» Калинин: «С атакой ЦСКА справились на сто процентов»
20:00
Масалитин: «Пьянич всех расставляет, а где скорость? Койта не может простой пас отдать»
19:50
Пятибратов: «ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство, это 100%»
19:32
Николич: «Не буду называть фамилий, но почти никто не был на своем уровне»
19:19
Ветеран ЦСКА раскритиковал Пьянича
18:38
Из-за них ЦСКА не смог обыграть «Факел» в игре 11 на 10: три худших игрока матча 2
18:34
ЦСКА продлил беспроигрышную серию до восьми матчей
18:26
Игорь Федотов отреагировал на удаление игрока «Факела» в матче с ЦСКА
18:25
Полчаса в большинстве не помогли ЦСКА: «Факел» смело сыграл в Москве и увёз ничью 1
18:15
Абаев: При Николиче игра ЦСКА никак не изменилась
18:11
Акинфеев покорил отметку в 70 000 минут за ЦСКА
16:41
Пятибратов: «Будет интересно посмотреть в матче с ЦСКА, насколько мы готовы сейчас»
16:26
Николич: «В последней части года самое важное для нас, что мы не пропускаем»
16:00
ЦСКА - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:19
Пьянич – в основе ЦСКА на матч РПЛ против «Факела»
02:08
ЦСКА - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Октября
20:32
Борис Игнатьев назвал «тёмную лошадку» в борьбе за чемпионство РПЛ
20:17
Масалитин: «ЦСКА в матче с «Факелом» получит результат, который хочет команда»
19:35
Фомин выделил двух самых стабильных игроков РПЛ
11:39
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Факел чемпионата России — 26 октября 2024
24 Октября
19:46
Боков: «ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство»
17:29
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Факел РПЛ — 26 октября 2024
23 Октября
21:23
Стало известно, есть ли у ЦСКА предложения по Роше
18:48
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Факел чемпионата России – 26 октября 2024
21 Октября
15:34
Мойзес высказался о борьбе в РПЛ
20 Октября
18:47
Тарханов поставил Мусаева на один уровень с Тюкавиным
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1 Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина Дело Винисиуса: арестованы четыре человека «Реал» может провернуть трансфер суперзвезды за 150 млн евро
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Акрон Акрон
1
1
2.28 3.25 3.10
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
0
0
1.31 4.80 10.00
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2
3
1.76 3.80 4.20
Видео
27.10.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.34 3.45 2.85
Видео
27.10.24 в 14:15
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 16:30
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
5.60 4.40 1.51
Видео
27.10.24 в 19:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.57 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
20:55 · Россия. Премьер-лига
Марков: С приходом Пятибратова появилась уверенность, мы выбираемся из кризиса эксклюзив
20:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин: «С атакой ЦСКА справились на сто процентов» эксклюзив
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Ноль трофеев»: Журналист Конов атаковал Карпина
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» забил второй гол «Ахмату», но всё ещё проигрывает
20:33 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «В «Спартаке» нет никого, кто мог бы заменить Промеса» 1
20:26 · Россия. Премьер-лига
Гайич объяснил, почему ЦСКА не победил «Факел»
20:25 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали, довольны ли ничьей с ЦСКА
20:18 · Россия. Премьер-лига
Хомуха отметил негативное влияние Пьянича на ЦСКА
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил третий мяч в ворота «Ростова»
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил уже 16 голов в первых таймах — больше всех в РПЛ
20:09 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «ЦСКА потерял два очка в матче с «Факелом»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство, это 100%»
19:41 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» с «Ахматом» забили три гола подряд
19:37 · Россия. Премьер-лига
Николич: У игроков ЦСКА будет другой настрой на «Спартак»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Не буду называть фамилий, но почти никто не был на своем уровне»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Юнайтед»: «Промес не Соболев – ему не надо набирать форму семь игр»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА раскритиковал Пьянича
19:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» неожиданно разгромила «Енисей»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Федотов осенью отказал двум клубам РПЛ
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин - о матче «Зенита» с «Локомотивом»: «Не тот матч, где или пан или пропал»
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» помешал «Арсеналу» выйти из серии ничьих
19:07 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, почему «Спартаку» не нужно возвращать Промеса
19:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ввёл необычный запрет для футболистов, штраф – 1000 евро
18:56 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, в каком случае «Спартак» должен будет уволить Станковича
18:48 · Россия. Премьер-лига
«Увидели бы реальный уровень»: Петржела предложил соперника сборной России
Все новости