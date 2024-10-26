Николич: «Не буду называть фамилий, но почти никто не был на своем уровне»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Недоволен, конечно. У нас сумасшедшая статистика по поводу пропущенных голов, и это меня устраивает, потому что три пропущенных гола в 13 играх. Это вообще сумасшедший показатель. Но видимо в атаке ничего не сработало сегодня. С первых минут было видно, что команда… Помните, как я с вами разговаривал перед игрой. Видно, что у нас был хороший ход, семь побед и одна ничья в последних восьми матчах. Чуть расслаблено. Не буду называть фамилий, но почти никто не был на своем уровне. Очень много потерь мяча при подачах, при передачах, при дриблинге, почти ничего не получалось. Да, были ситуации, которые нужно было заканчивать. Просто энергия не была на уровне «Факела», который просто дал сумасшедший бой. Он так играет, длинными передачами, как сказали перед матчем. Второй мяч, борьба - это его игра, ничего не надо добавить, соперники - молодцы, борются, просто прыгают и выбивают мяч. Это их игра, она приносит пользу - супер. А нам надо было решать, сегодня не удалось, над этим надо работать, конечно.

- Почему не удалось забить, когда ЦСКА был в большинстве? Почему вот такого настоящего навала с массой опасных моментов не получилось?

- Понимаете, я уже частично ответил - когда рассказал показатели игры в обороне. Я не говорю про линию обороны, а про командную игру в обороне. Это показатель, к которому надо стремиться. За счет этого мы поднялись наверх в таблице. Такая серия у нас. Можно по-разному, но все равно мы пропустили три гола. Это сумасшедший показатель. За счет этого мы здесь. А над игрой в атаке, конечно, еще надо работать.