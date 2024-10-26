Гендиректор «Юнайтед»: «Промес не Соболев – ему не надо набирать форму семь игр»

В субботу нападающий Квинси Промес дебютировал за «Юнайтед» из Дубая и даже забил гол. Комментарий о нидерландском футболисте дал Илие Чебану, который в «Юнайтед» занимает пост генерального директора.

«Мы долго ждали Промеса, и понимаем, что это сильнейший игрок. Квинси не надо как Соболеву набирать форму семь игр. Это профессионал высокого уровня. Промес полностью здоров, и главное – он выдержал все девяносто минут. Мы рады!» - цитирует Чебану Sport24.

Квинси Промес ранее выступал в России за «Спартак». Контракт нидерландца с московским клубом истёк по завершению сезона 2023/2024. Как известно, Промес не смог приехать со «Спартаком» в Россию после конца зимних сборов. В ОАЭ футболиста задержали после оставления места ДТП, а дальше всплыли ещё и проблемы Квинси в Нидерландах в виде двух тюремных сроков.