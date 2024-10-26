Ветеран ЦСКА раскритиковал Пьянича

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре полузащитника «армейцев» Миралема Пьянича в минувшем матче с «Факелом».

Домашняя для ЦСКА встреча 13-го тура чемпионата России завершилась нулевой ничьей.

Пономарёв заявил, что, по его ощущениям, Пьянич даже не собирался бороться на поле. Возможно, дальше что-то изменится, но сейчас Кисляк выглядит лучше, считает эксперт.

«Надеюсь, что я не прав относительно Миралема, но такое ощущение, что Пьянич приехал сюда просто заработать денег и при этом не получить травму», — цитирует Пономарёва портал «РБ Спорт».

В составе ЦСКА 34-летний Пьянич провел пять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.