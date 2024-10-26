Федотов осенью отказал двум клубам РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов этой осенью получал несколько предложений от клубов Российской премьер-лиги. Так, видеть Федотова у руля команд хотели в «Ахмате» и «Пари НН». Впрочем, грозненцы в итоге назначили Сергея Ташуева, а нижегородцев принял Виктор Ганчаренко.

Как отмечает «Бизнес Online», Федотов ждёт приглашения от «Рубина». Специалист готов ещё подождать возможности принять казанскую команду.

Ранее инсайдер Иван Карпов писал о том, что в ближайшее время «Рубин» может расстаться с Рашидом Рахимовым.

«Рубин» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.