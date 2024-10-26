​Балахнин - о матче «Зенита» с «Локомотивом»: «Не тот матч, где или пан или пропал»

В российском футболе проходят матчи тринадцатого тура, питерский «Зенит» сыграет с «Локомотивом» - это будет главный матч тура. Своим мнением об игре поделился экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин. Он не ждёт от предстоящего футбола какого-то эффектного сражения в духе «или грудь в крестах, или голова в кустах». Балахнин напомнил, что впереди ещё много туров:

- Сейчас нет такого, что есть такая большая необходимость победы – умрём или проиграем. Поэтому это будет всем важно, но это не та игра, где пан или пропал, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Матч пройдёт в воскресенье.