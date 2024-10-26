Смородская объяснила, почему «Спартаку» не нужно возвращать Промеса

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, нужно ли «Спартаку» возвращать нападающего Квинси Промеса.

26 октября 32-летний нидерландец дебютировал в составе дубайского «Юнайтед» и отличился забитым голом.

«Нет, не стоит. Судом доказано, что он виновен. По всем правилам ФИФА и УЕФА виновные люди не должны играть в футбол», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, с марта текущего года Промесу запрещено покидать ОАЭ. По сей день футболист ожидает суд, по решению которого он может быть экстрадирован в Нидерланды. На родине игрок приговорен к семи с половиной годам колонии сразу по двум статьям.