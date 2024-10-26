«Спартак» ввёл необычный запрет для футболистов, штраф – 1000 евро

В контрактах профессиональных футболистов обычно прописаны запреты. Например, игрокам часто запрещают экстремальные занятия спортом или экстремальный отдых (например, кататься на лыжах), учитывая высокие риски получения травм.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, в «Спартаке» запретили футболистам ездить на электросамокатах. За нарушение этого запрета прописан штраф в размере 1000 евро.

«Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт в воскресенье – против «Пари НН» на поле соперника.