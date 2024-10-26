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Орещук рассказал, в каком случае «Спартак» должен будет уволить Станковича

26 Октября 2024 • 18:56 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 6.80 X 4.50 2 1.50
Через 18 ч. 53 мин.

Известный футбольный функционер Роман Орещук высказался о «Спартаке». По словам Орещука, «красно-белые» уже не относятся к претендентам на чемпионство, а будут претендовать только на место в топ-3 РПЛ. 

Орещук считает, что «Спартаку» не следует делать резких движений в вопросе с главным тренером, учитывая тот факт, что у Деяна Станковича есть контакт с командой.

«Если команда будет на седьмом-восьмом месте, то его надо убирать. А если войдут в топ-5, то надо дать ещё шанс», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Пари НН».

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