Орещук рассказал, в каком случае «Спартак» должен будет уволить Станковича

Известный футбольный функционер Роман Орещук высказался о «Спартаке». По словам Орещука, «красно-белые» уже не относятся к претендентам на чемпионство, а будут претендовать только на место в топ-3 РПЛ.

Орещук считает, что «Спартаку» не следует делать резких движений в вопросе с главным тренером, учитывая тот факт, что у Деяна Станковича есть контакт с командой.

«Если команда будет на седьмом-восьмом месте, то его надо убирать. А если войдут в топ-5, то надо дать ещё шанс», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Пари НН».