«Увидели бы реальный уровень»: Петржела предложил соперника сборной России

Сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА может проводить только товарищеские матчи. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предлагает российской национальной команде сыграть против сборной легионеров РПЛ.

«Думаю, матч с участием лучших легионеров РПЛ заинтересовал бы зрителей больше, чем игры против Сирии и Брунея. Этот матч показал бы реальный уровень сборной, потому что было бы достойное сопротивление», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Петржела отметил, что на бумаге сборная легионеров Российской премьер-лиги превосходит сборную России.

Напомним, что в следующем месяце сборная России сыграет против Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).