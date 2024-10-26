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Терёхин объяснил, в каком случае Маухуб станет играть в «Динамо» вместо Тюкавина

26 Октября 2024 • 18:42 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 8 мин.

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился комментарием о том, сможет ли нападающий Эль-Мехди Маухуб вытеснить из состава Константина Тюкавина.

Напомним, в минувшем матче Кубка России с «Крыльями Советов» (6:3) Маухуб оформил хет-трик.

— Вряд ли Маухуб вытеснит Тюкавина из состава, он 100% уступает ему в классе. Если только Тюкавин зимой в Европу уедет, — цитирует Терёхина Legalbet.  

В нынешнем сезоне Тюкавин забил пять мячей и стал автором двух ассистов в 14 встречах. У Маухуба девять выходов на поле, пять голов и одна результативная передача.

На данный момент «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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