Из-за них ЦСКА не смог обыграть «Факел» в игре 11 на 10: три худших игрока матча

Ставим оценки футболистам Марко Николича

Больше половины второго тайма ЦСКА играл в большинстве. Играл на своём поле, играл против «Факела». На бумаге любой результат кроме победного – неожиданность, но после игры можно сказать, что ничья вполне справедлива. «Факел» был смелее, интереснее, бодрее и по праву увёз одно очко. А вот ЦСКА разочаровал.

Кто очень же слабо сыграл против «Факела»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ЦСКА – «ФАКЕЛ»

МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ – 4,0. Очень много разговаривает Миралем, очень часто получает мяч, очень часто оказывается в центре внимания. Но пока всё это – аванс. И желание Николича сделать Пьянича проводником тренерской мысли. Реальной же пользы на поле не много, как и далека от идеала физическая форма.

После часа игры Миралем был заменён, а за это время ни одного момента не создал, хотя отдал 60 точных передач и всегда был в гуще эпизодов. Очень низкий КПД для столь важного звена.

КЕЛЛВЕН – 3,5. Очень много Пьянич разговаривал как раз с Келлвеном, заставляя того открываться. Видимо, передавал тренерское недовольство, которое позже Николич выразил сам. Именно вместо бразильца вышел Койта, пришлось серьезно перекраивать схему.

Но замена оправдана, Келлвен действовал ужасно. Проиграл семь единоборств из восьми, все четыре раза навесил в никуда, а ещё открывался с такой неохотой, будто одолжение делает.

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 3,0. Хуже статистика по единоборствам только у центрфорварда ЦСКА, который умудрился проиграть 11 (!) эпизодов из 12. Мусаева сегодня съели с такой лёгкостью, что лишь один раз мы увидели его в деле. Из глубины прибежал и неплохо пробил – Гудиев парировал.

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В остальное время Тамерлана будто бы и не было на поле – 14 потерь при 17 точных передачах назад.