ЦСКА продлил беспроигрышную серию до восьми матчей

Сегодня, 26 октября, московский ЦСКА не смог на своём поле одолеть воронежский «Факел».

Игра 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась нулевой ничей. Стоит сказать, что с 66-й минуты гости играли в меньшинстве.

Ничья с «Факелом» позволила «армейцам» продлить свою беспроигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах. Напомним, в ходе своей серии подопечные Марко Николича одолели «Краснодар», «Пари НН», дважды «Ахмат», а также московское и махачкалинское «Динамо». Кроме того, «красно-синие» сыграли вничью с «Рубином».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 13 турах.