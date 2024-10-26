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Газизов указал на ошибку судьи, после которой «Акрон» забил гол

26 Октября 2024 • 18:32 Комментировать
Динамо Махачкала
1:1
Акрон

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора в махачкалинском «Динамо», высказался после ничьей с «Акроном» (1:1). Динамовцы упустили победу на последних минутах.

«Мне кажется, мы сегодня были лучше. Но в футболе так бывает. Хотелось бы отметить, что гол в наши ворота забит с углового, которого не было. Игрок «Акрона» находился в положении «вне игры». Но ошибки бывают», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Махачкалинское «Динамо» в тринадцати прошедших матчах сезона Премьер-лиги смогло набрать 12 очков. На текущий момент команда располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

Следующий матч «Динамо» проведёт в субботу, 2 ноября, - против «Зенита» на выезде.

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