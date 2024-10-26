Игорь Федотов отреагировал на удаление игрока «Факела» в матче с ЦСКА

Экс-арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление игрока «Факела» в матче с ЦСКА.

На 66-й минуте игры 13-го тура РПЛ защитник «Факела» Раян Сенхаджи задержал руками Сауля Гуарирапы перед своими воротами, за что был удален с поля.

Федотов заявил, что красная карточка была показана защитнику за лишение явной возможности забить гол, так как никто из игроков «Факела» не успевал за соперником.

— Абсолютно правильное решение Левникова, — цитирует Федотова «Чемпионат».

Игра между ЦСКА и «Факелом» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.