Полчаса в большинстве не помогли ЦСКА: «Факел» смело сыграл в Москве и увёз ничью

ЦСКА и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 26 октября на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА приближался к лидирующей тройке, после 12-го тура «армейцы» возглавили группу преследователей, а после 13-го чуть темп снизили. Для этого команде Марко Николича пришлось обжечься о «Факел». На борьбу с «огнём» вышли в стартовом составе все лидеры: Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, но фамилии гостей сильно не интересовали. Они начали тайм с атак.

Вообще «Факел» провёл игру очень смело. Не прижимался к воротам, а наоборот, душил ЦСКА высоким прессингом. Так как раз поджали хозяев на правом фланге, быстро разыграли аут и Брахими пробил/прострелил к створу. Каштанов подставил ногу и мяч взвился ввысь по дуге. Акинфееву пришлось потрудиться, чтобы перекинуть его через перекладину.

ЦСКА же совсем ничего противопоставить не мог. На минимальных скоростях игра катилась, что на руку было гостям. Они и наступали чаще, и ситуацией владели. Хоть как-то пошатнуть их уверенность мог Мусаев: Тамерлан протащил мяч к углу штрафной площади, откуда и пальнул в ближний. Гудиев парировал, а для ЦСКА этот момент стал единственным интересным в первой половине встречи.

Такой сценарий игры продолжался и далее. Николич разродился первой заменой только на исходе часа игрового времени: вместо Пьянича вышел Гуарирапа. И уже через шесть минут Сауль сделал игру куда веселее. На дуге штрафной площади Гуарирапа развернул Сенхаджи и готов был вырваться на рандеву с голкипером, но откровенно схватил его защитник. Арбитр без промедления зафиксировал фол и показал прямую красную карточку игроку гостей.

С опаснейшего стандарта Обляков пальнул точно в «стенку», но в игре 11 на 10 территориальное преимущество плотно перешло к ЦСКА. «Факел» закрылся, а у «армейцев» ещё и третий форвард вышел – Койта вместо Келлвена. Но это «закрытие» Воронеж в очередной раз сделал классно. Время таяло, а ЦСКА даже на толковый момент не мог сподобиться.

Навал «армейцы» обеспечили, однако так ничего и не извлекли из численного преимущества. Довольно неожиданные 0:0 охлаждают погоню ЦСКА за лидерами.