«Зенит» доплатит за Соболева «Спартаку» миллион евро при одном условии

В летнее окно по итогам затяжной трансферной саги форвард Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Как сообщает телеграм-канал Baza, соглашение между московским и питерским клубами включает в себя бонусы. Если Соболев в течение двух лет выиграет с «Зенитом» чемпионство, то питерский клуб должен будет доплатить «Спартаку» 1 миллион евро.

За «Зенит» Александр Соболев успел провести восемь матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра. Ближайший матч Премьер-лиги команда Сергея Семака проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Локомотива» на своём поле.