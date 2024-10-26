Абаев: При Николиче игра ЦСКА никак не изменилась

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился комментарием о перспективах ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
По мнению эксперта, игра ЦСКА никак не изменилась после тренерской перестановки.
«ЦСКА – стабильная команда. В ней всегда живет дух победителя, так что она до последнего будет бороться за топ-3», — цитирует Абаева Metaratings.
В настоящий момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Марко Николича 23 зачетных балла.
Стоит сказать, что в эти минуты «армейцы» проводят свой матч 13-го тура против воронежского «Факела». Счет в игре пока не открыт. Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.
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