Абаев: При Николиче игра ЦСКА никак не изменилась

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился комментарием о перспективах ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, игра ЦСКА никак не изменилась после тренерской перестановки.

«ЦСКА – стабильная команда. В ней всегда живет дух победителя, так что она до последнего будет бороться за топ-3», — цитирует Абаева Metaratings.

В настоящий момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Марко Николича 23 зачетных балла.

Стоит сказать, что в эти минуты «армейцы» проводят свой матч 13-го тура против воронежского «Факела». Счет в игре пока не открыт. Следить за ходом всех событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.